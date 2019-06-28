Общество

43 минуты назад

Власти Воронежской области открестились от автохама

6 544
#Автохам
Власти Воронежской области открестились от автохама

Нам прислали письмо, в котором говорится, что нарушитель с улицы Балмочных не имеет никакого отношения к правительству соседнего региона.

В редакцию GOROD48 поступил ответ на вчерашнюю публикацию «Администрация Воронежской области возмутила липчан автохамством».

Власти соседнего региона утверждают, что автомобиль-нарушитель к ним не относится.

- Автомобиль, который фигурирует в видеоролике как нарушитель ПДД, не принадлежит структурам правительства Воронежской области, - говорится в ответе управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

В качестве одного из аргументов воронежцы приводят тот факт, что в автобазе регионального правительства числится автотранспорт с сериями госномеров «ААА» и «ВОА». На представленном же видео запечатлена столь любимый чиновниками в России белый «Мерседес» с блатными номерами (три тройки) серии ААН.

Кроме того, соседи указали, что их высший орган власти с некоторых пор именуется Правительством Воронежской области, а никак не администрацией, в том время как на лобовом стекле припаркованной прямо на «зебре» иномарки висит знак с надписью «Администрация Воронежской области» и почему-то значится 2018 год.

Безымянный.jpg

Выходит, что нарушитель прикрывался несуществующей государственной структурой? И в этом случае дорогу по пешеходному переходу липчанам перекрывал не только автохам, но еще и мошенник?

Точку в этой истории может поставить ГИБДД, если разыщет нарушителя по номерам. Со своей стороны обещаем обращение в госавтоинспецкию.

6 544
#Автохам

Комментарии (6)

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Бывалый

8 минут назад
" Это был не я, а мой брат-близнец Митька-пьяница, дебошир, двоеженец!"
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Вася

19 минут назад
это не тайота, а мерседес
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Вася

21 минуту назад
Круто!!! Надо отодрать этого, сто процентов, мажора
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Водила

21 минуту назад
Номера ААО,ААВ и все начинающиеся на АА принадлежат в 90 процентов администрации ,полиции или влиятельным людям,так что никого не будут искать
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aa

22 минуты назад
красивая тойота, что за порода?
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Скрин

26 минут назад
Мошенничество это хищение..А он что похитили? Плетут сами не знают что, олухи.....
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