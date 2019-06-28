В России

55 минут назад

В России сократилось развитие гипермаркетов

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В России сворачивается развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. 

Как пишут  «Известия»,  это связано с тем, что россияне перестали закупаться впрок и больше посещают магазины у дома. 

Еще одним фактором стали цены. Выяснилось, что раньше совершать покупки в гипермаркетах было выгоднее, чего не скажешь о нынешней ситуации. 

Также, по мнению экспертов, свою роль могло сыграть и расположение крупных магазинов. 
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