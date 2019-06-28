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Трое курсантов чуть не убили девушку из-за кредита

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#кредит #ФСИН
Трое курсантов чуть не убили девушку из-за кредита

Зверская история произошла в институте ФСИН.

В Кемерово подходит к концу громкий судебный процесс над тремя курсантами Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Присяжные уже признали троих курсантов виновными — и впереди их ждет приговор. Молодых людей судят за попытку убийства их однокурсницы — 21-летней Карины Ороевой. Девушка была гордостью института, спортсменкой и фотомоделью, но допустила ошибку, взяв кредит для своего друга и однокурсника. Он не захотел возвращать Ороевой деньги и организовал ее убийство руками двоих знакомых курсантов, пишет «Лента.ру».

Потерпевшая Карина Ороева оформила на свое имя кредит в 267 тысяч рублей и передала деньги своему приятелю. Как считает следствие, парень разработал план убийства и распределил роли. Два исполнителя преступления с помощью дубликата ключей проникли в квартиру, которую снимала Карина, и когда она вернулась домой, нанесли не менее семи ударов по голове бейсбольной битой, а затем душили, накинув на шею поясной ремень. Посчитав, что девушка мертва, они ушли. Однако в институте Карину хватились и в итоге нашли в квартире еще живой: в больнице ей была оказана вся необходимая помощь.

Следователям удалось вычислить подозреваемых с помощью камер видеонаблюдения. В январе 2018 года все трое были задержаны, сообщают «Вести».

Фото: ANews

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#кредит #ФСИН

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