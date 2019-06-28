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Дело о трупе в выгребной яме направили в суд

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#убийство
Дело о трупе в выгребной яме направили в суд

Зверское убийство совершили в Татарстане.

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего, 60-летнего и 39-летнего мужчин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

По версии следствия, в ночь на 24 декабря 2017 года мужчины выпивали с приятелем в автосервисе, расположенном у одного из домов на улице Нефтяников в городе Бугульма. Во время застолья они передрались и 55-летний мужчина схватился за нож. Пострадавший скончался от ранений на месте, сообщает сайт KazanFirst. После этого 39-летний друг нападавшего спрятал тело в выгребной яме туалета рядом с автосервисом. Затем он вернулся и отмыл полы от крови.

Следователи считают, что 60-летний собутыльник злоумышленников знал о преступлении, но не стал рассказывать об этом правоохранителям. Пока он единственный, кто не признал вину.
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#убийство

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