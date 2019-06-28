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Задержан подозреваемый в убийстве таксиста
Тело водителя нашли в Тверской области.
В Тверской области задержан подозреваемый в убийстве 59-летнего таксиста из Бежецка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 27 июня автомобиль пропавшего таксиста был обнаружен в кювете неподалёку от села Кесьма Весьегонского района. В самом селе был обнаружен и задержан подозреваемый в убийстве.
По версии полиции, подозреваемый 26 июня по дороге в Весьегонск остановил автомобиль с потерпевшим и попросил подвезти. Приехав на место, между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за оплаты проезда. Подозреваемый сначала применил в отношении водителя электрошокер, затем достал из машины баллонный ключ и нанес им несколько ударов по голове потерпевшему, причинив телесные повреждения, от которых последний потерял сознание.
Потерявшего сознание таксиста подозреваемый вывез в багажнике в лесополосу. На заброшенной делянке еще несколько раз ударил мужчину баллонным ключом по голове, после чего скрылся с места преступления на автомашине погибшего, пишет « КП-Тверь».
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
По версии полиции, подозреваемый 26 июня по дороге в Весьегонск остановил автомобиль с потерпевшим и попросил подвезти. Приехав на место, между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за оплаты проезда. Подозреваемый сначала применил в отношении водителя электрошокер, затем достал из машины баллонный ключ и нанес им несколько ударов по голове потерпевшему, причинив телесные повреждения, от которых последний потерял сознание.
Потерявшего сознание таксиста подозреваемый вывез в багажнике в лесополосу. На заброшенной делянке еще несколько раз ударил мужчину баллонным ключом по голове, после чего скрылся с места преступления на автомашине погибшего, пишет « КП-Тверь».
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.