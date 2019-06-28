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Помощница мэра побила журналистку из-за неугодных фото
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Правоохранительные органы начали проверку.
Главный редактор "Нашей газеты" в Новороссийске сообщила, что помощница мэра ударила сотрудницу издания, когда та пыталась сфотографировать стоки в районе особо охраняемой природной территории, пишет ТАСС. Журналистка издания Ольга Макаренко отправилась на редакционное задание, чтобы осветить тему прорыва канализационного коллектора в районе особо охраняемой природной территории "Прилагунье". С ее слов, когда Ольга попыталась сфотографировать стоки, помощник мэра Новороссийска Анжелика Коваленко выхватила у нее телефон и ударила по голове. В результате у нее оказалась травмирована шея. По факту инцидента было подано заявление в полицию.
- Во время съемок на прорыве канализации в городе журналистка замахивалась на сотрудников «Водоканала» и представителей администрации, вела себя агрессивно и мешала проведению аварийно-восстановительных работ, - так прокомментировали конфликт в городской администрации.
ГУ МВД по Краснодарскому краю организовало проверку по факту инцидента.
- Во время съемок на прорыве канализации в городе журналистка замахивалась на сотрудников «Водоканала» и представителей администрации, вела себя агрессивно и мешала проведению аварийно-восстановительных работ, - так прокомментировали конфликт в городской администрации.
ГУ МВД по Краснодарскому краю организовало проверку по факту инцидента.
205