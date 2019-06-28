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Мамаев и Кокорин будут сидеть вместе
Осужденных футболистов отправят в одну колонию.
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий будут направлены в одну колонию для отбытия наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко.
Напомним, Мамаев и Кокорин в мае 2019 года получили реальные сроки за нападение в нетрезвом состоянии на водителя Виталия Соловчука и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина в октябре прошлого года. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) сразу по прибытии в колонию.
8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке, уточняют «Известия». Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Напомним, Мамаев и Кокорин в мае 2019 года получили реальные сроки за нападение в нетрезвом состоянии на водителя Виталия Соловчука и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина в октябре прошлого года. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) сразу по прибытии в колонию.
8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке, уточняют «Известия». Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».