Общество

9 минут назад

В Липецке из-за воровства дождеприемные решетки сажают на цепь

35
#кража
В Липецке из-за воровства дождеприемные решетки сажают на цепь

Сегодня специалисты МБУ «Управление благоустройства» начали приваривать решетки ливневой канализации на улицах Октябрьская и Свиридова. На такие крайние меры пришлось пойти, чтобы сохранить чугунные дождеприемники от воровства.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в прошлом году с улиц Липецка украли 170 решеток, в этом еще 25. В основном воры орудуют по ночам в новых микрорайонах и центре города.

Решетку «связывают» с основанием цепью, что позволит без проблем поднимать ее при проведении очистки дождеприемных камер, но серьезно усложнит возможную кражу.

По каждому случаю кражи Управление главного смотрителя обращается в полицию, но найти воров довольно сложно. Впрочем, в этом году правоохранители вернули пять чугунных решеток коммунальщикам.
35
#кража

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

4 секунды назад
+3 кг к добыче воришек....
ответить

Еще в рубрике

Николая Киреева уличили в коррупции
#Николай Киреев #потребрынок #алкоголь
10
Николая Киреева уличили в коррупции

34 минуты назад

Общество
Wildberries запретили выгружать товар во дворе дома в Липецке
#торговля
1
Wildberries запретили выгружать товар во дворе дома в Липецке

сегодня, 12:56

Общество
В 25 липецких школ поставят 3D-принтеры
#тендер #техника #образование
8
В 25 липецких школ поставят 3D-принтеры

сегодня, 11:56

Общество
«ЧаплыгинМолоко» требуют наказать за нарушение технических регламентов
#Чаплыгинмолоко
27
«ЧаплыгинМолоко» требуют наказать за нарушение технических регламентов

сегодня, 11:31

Общество
В работу садоводческих маршрутов № 43 и № 48 по просьбе липчан вносятся изменения
#транспорт
6
В работу садоводческих маршрутов № 43 и № 48 по просьбе липчан вносятся изменения

сегодня, 11:22

Общество
Водитель маршрутки наплевал на светофор
#нарушение ПДД
25
Водитель маршрутки наплевал на светофор

сегодня, 09:34

Общество