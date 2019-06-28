9 минут назад
В Липецке из-за воровства дождеприемные решетки сажают на цепь
Сегодня специалисты МБУ «Управление благоустройства» начали приваривать решетки ливневой канализации на улицах Октябрьская и Свиридова. На такие крайние меры пришлось пойти, чтобы сохранить чугунные дождеприемники от воровства.
Решетку «связывают» с основанием цепью, что позволит без проблем поднимать ее при проведении очистки дождеприемных камер, но серьезно усложнит возможную кражу.
По каждому случаю кражи Управление главного смотрителя обращается в полицию, но найти воров довольно сложно. Впрочем, в этом году правоохранители вернули пять чугунных решеток коммунальщикам.
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34 минуты назадОбщество
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