В Липецке из-за воровства дождеприемные решетки сажают на цепь

Сегодня специалисты МБУ «Управление благоустройства» начали приваривать решетки ливневой канализации на улицах Октябрьская и Свиридова. На такие крайние меры пришлось пойти, чтобы сохранить чугунные дождеприемники от воровства.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в прошлом году с улиц Липецка украли 170 решеток, в этом еще 25. В основном воры орудуют по ночам в новых микрорайонах и центре города.



Решетку «связывают» с основанием цепью, что позволит без проблем поднимать ее при проведении очистки дождеприемных камер, но серьезно усложнит возможную кражу.



По каждому случаю кражи Управление главного смотрителя обращается в полицию, но найти воров довольно сложно. Впрочем, в этом году правоохранители вернули пять чугунных решеток коммунальщикам.

