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6 минут назад
Трое полицейских погибли в ДТП
Авария произошла в Ульяновской области.
Трое полицейских из Самарской области погибли в аварии под Ульяновском. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук.
УМВД по Ульяновской области сообщает в пятницу, что ДТП произошло на 124 км федеральной автодороги "Ульяновск - Димитровград - Самара" возле села Елховый Куст. Погибли водитель и два пассажира, еще два пассажира "Лады" госпитализированы с травмами. В Lada находились пять сотрудников правоохранительных органов, которые возвращались в Самару из командировки в Нижний Новгород, уточняет «Лента.ру». По факту аварии проводится проверка.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он наехал на припаркованный на обочине грузовик Daf.
УМВД по Ульяновской области сообщает в пятницу, что ДТП произошло на 124 км федеральной автодороги "Ульяновск - Димитровград - Самара" возле села Елховый Куст. Погибли водитель и два пассажира, еще два пассажира "Лады" госпитализированы с травмами. В Lada находились пять сотрудников правоохранительных органов, которые возвращались в Самару из командировки в Нижний Новгород, уточняет «Лента.ру». По факту аварии проводится проверка.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он наехал на припаркованный на обочине грузовик Daf.