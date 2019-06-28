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11 минут назад
Пропавший ребенок найден мертвым
Мальчик исчез в Башкирии.
В Башкирии прекращены поиски пропавшего без вести семилетнего мальчика. Ребенок пропал 26 июня в деревне Новые Ябалаклы Чишминского района. 26 июня ребенок вышел из дома в 15:00 пасти гусей, после чего исчез. Были организованы поиски, сообщает Bash.news. Его искали в течение двух суток около 30 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, местные жители и родственники, волонтеры. Тело ребенка нашли в реке Дема.
Сотрудники республиканского следкома начали расследование гибели семилетнего мальчика. Следствию предстоит ответить на главные вопросы: почему малыш оказался один у реки и где были родные. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сотрудники республиканского следкома начали расследование гибели семилетнего мальчика. Следствию предстоит ответить на главные вопросы: почему малыш оказался один у реки и где были родные. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.