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17 минут назад
Путин пригласил Трампа на парад Победы в 2020 году
Лидеры стран встретились в Осаке.
Президент РФ Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Оно состоится в мае 2020 года. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире «России 24» из Осаки, где прошла встреча между Путиным и Трампом.
- Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, - сказал Ушаков в эфире.
Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп на предложение Путина отреагировал позитивно. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 минут, пишет «Коммерсант».
- Настрой очень позитивный. Атмосфера очень конструктивная. Подтверждено и даже инициировано обсуждение широкого спектра проблем: от экономики до стратегической стабильности,— прокомментировал итоги встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
Принятие итогового документа после переговоров не планировалось.
- Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, - сказал Ушаков в эфире.
Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп на предложение Путина отреагировал позитивно. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 минут, пишет «Коммерсант».
- Настрой очень позитивный. Атмосфера очень конструктивная. Подтверждено и даже инициировано обсуждение широкого спектра проблем: от экономики до стратегической стабильности,— прокомментировал итоги встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
Принятие итогового документа после переговоров не планировалось.