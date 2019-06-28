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17 минут назад

Путин пригласил Трампа на парад Победы в 2020 году

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#Путин #Трамп #Победа #Осака
Путин пригласил Трампа на парад Победы в 2020 году

Лидеры стран встретились в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Оно состоится в мае 2020 года. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире «России 24» из Осаки, где прошла встреча между Путиным и Трампом.

- Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, - сказал Ушаков в эфире.

Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп на предложение Путина отреагировал позитивно. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 минут, пишет «Коммерсант».

- Настрой очень позитивный. Атмосфера очень конструктивная. Подтверждено и даже инициировано обсуждение широкого спектра проблем: от экономики до стратегической стабильности,— прокомментировал итоги встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

Принятие итогового документа после переговоров не планировалось.
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#Путин #Трамп #Победа #Осака

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