В России
23 минуты назад
Дождь затопил дорогу в аэропорт
Пассажирам и водителям затруднительно добираться до «Шереметьево».
Дорога в московский аэропорт Шереметьево-1 (терминал B) оказалась затоплена из-за длительных дождей. В частности, затоплен оказался участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, уточняет «Коммерсант». Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Шереметьево советуют пассажирам для доступа в терминал В пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом (МТП). По словам начальника пресс-службы Шереметьева Романа Гениса, аэропорт не будет откладывать рейсы, они выполняются по расписанию.
В Шереметьево советуют пассажирам для доступа в терминал В пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом (МТП). По словам начальника пресс-службы Шереметьева Романа Гениса, аэропорт не будет откладывать рейсы, они выполняются по расписанию.