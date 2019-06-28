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23 минуты назад

Дождь затопил дорогу в аэропорт

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#аэропорт #дорога #потоп
Дождь затопил дорогу в аэропорт

Пассажирам и водителям затруднительно добираться до «Шереметьево».

Дорога в московский аэропорт Шереметьево-1 (терминал B) оказалась затоплена из-за длительных дождей. В частности, затоплен оказался участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, уточняет «Коммерсант». Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

   

В Шереметьево советуют пассажирам для доступа в терминал В пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом (МТП). По словам начальника пресс-службы Шереметьева Романа Гениса, аэропорт не будет откладывать рейсы, они выполняются по расписанию.
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#аэропорт #дорога #потоп

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