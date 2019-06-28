Происшествия
45 минут назад
Грабившие отделения банков в Липецкой области задержаны в Белоруссии
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Грабители в мае сбежали из-под домашнего ареста
Как сообщал GOROD48, в мае были объявлены в розыск двое участников ограблений банковских отделений на территории Воронежской и Липецкой областей. Мужчины сбежали из-под домашнего ареста и не явились на очередное заседание суда.
По данным следствия, мужчины с двумя подельниками совершали грабежи с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Они приезжали в села на автомобиле, заходили в масках в отделение, когда там не было посетителей. Сотрудниц они приматывали скотчем к креслу и забирали деньги из кассы.
Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой) и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).
Обеих грабителей задержали в Республике Беларусь.
Как сообщает МВД РБ, в ГУБОПиК Беларуси поступила оперативная информация о появлении в одном из районных центров Гродненской области двух подозрительных мужчин. Характер сведений давал основания полагать, что дуэт, возможно, причастен к незаконной деятельности и пытается скрыться.
Были проведены первоначальные проверочные мероприятия, в результате чего стало понятно, что речь идет о двух гражданах России (один 1978 года рождения, второй 1982 года рождения), находящихся в межгосударственном розыске по поводу участия в составе преступной группы, совершившей серию ограблений банковских отделений.
Заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Алексей Борисенок рассказал, что фигуранты предпринимали серьезные меры, чтобы не афишировать свое нахождение в стране, постоянно меняли место жительство, конспирировали использование средств связи. При этом, исходя из собранного информационного массива, оперативные работники не исключают намерения мужчин по совершению нападений на банковские учреждения на территории Беларуси. Также установлено, что они изучали возможности изготовления поддельных паспортов граждан Украины для дальнейшего перемещения через ее территорию в страны Евросоюза.
Подельники несколько раз приезжали в Минск. Вчера в ходе очередного такого визита их задержали в столичном микрорайоне Серебрянка.
В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники ГУБОПиК МВД сообщили о произошедшем российским коллегам, начался процесс выдачи фигурантов инициаторам розыска.
Фото: politeka.net
По данным следствия, мужчины с двумя подельниками совершали грабежи с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Они приезжали в села на автомобиле, заходили в масках в отделение, когда там не было посетителей. Сотрудниц они приматывали скотчем к креслу и забирали деньги из кассы.
Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой) и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).
Обеих грабителей задержали в Республике Беларусь.
Как сообщает МВД РБ, в ГУБОПиК Беларуси поступила оперативная информация о появлении в одном из районных центров Гродненской области двух подозрительных мужчин. Характер сведений давал основания полагать, что дуэт, возможно, причастен к незаконной деятельности и пытается скрыться.
Были проведены первоначальные проверочные мероприятия, в результате чего стало понятно, что речь идет о двух гражданах России (один 1978 года рождения, второй 1982 года рождения), находящихся в межгосударственном розыске по поводу участия в составе преступной группы, совершившей серию ограблений банковских отделений.
Заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Алексей Борисенок рассказал, что фигуранты предпринимали серьезные меры, чтобы не афишировать свое нахождение в стране, постоянно меняли место жительство, конспирировали использование средств связи. При этом, исходя из собранного информационного массива, оперативные работники не исключают намерения мужчин по совершению нападений на банковские учреждения на территории Беларуси. Также установлено, что они изучали возможности изготовления поддельных паспортов граждан Украины для дальнейшего перемещения через ее территорию в страны Евросоюза.
Подельники несколько раз приезжали в Минск. Вчера в ходе очередного такого визита их задержали в столичном микрорайоне Серебрянка.
В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники ГУБОПиК МВД сообщили о произошедшем российским коллегам, начался процесс выдачи фигурантов инициаторам розыска.
Фото: politeka.net
3 651
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