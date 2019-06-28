Общество

сегодня, 11:31

«ЧаплыгинМолоко» требуют наказать за нарушение технических регламентов

11 718
#Чаплыгинмолоко
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«ЧаплыгинМолоко» требуют наказать за нарушение технических регламентов
В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Управление  Федеральной  службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям с заявлением о привлечении ООО «ЧаплыгинМолоко» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»). 

Как сообщает пресс-служба арбитражного суда, из заявления следует, что в мае 2019 года во время внеплановой проверки ООО «ЧаплыгинМолоко» был выявлен факт приема сырого молока без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Кроме того, для уточнения фактов нарушения была проанализирована федеральная государственная информационная система «Меркурий», в результате чего было установлено, что ООО «ЧаплыгинМолоко» принимает сырое молоко с истекшим сроком годности. 

Арбитражный суд Липецкой области назначил предварительное судебное заседание по заявлению Управления Россельхознадзора на 29 июля. 
11 718
#Чаплыгинмолоко
2

Комментарии (11)

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Народ

8 минут назад
Кто проплатил? Поганое липецкмолоко?!
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Гость

9 минут назад
И Кузьминки надо проверить, закон Мередиан не выполняют вообще, на возврат идёт всё как и шло раньше. В наглую возврат забирают.
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матвей

20 минут назад
Лучше директора 64 школы накажите за воровство гранда в 7млн. руб. в наглую тащат и департамент образования у нее на зарплате. А молоко в Чаплыгине хорошее - это чей то заказ
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Николай

36 минут назад
Чаплыгинскую молочку давно не покупаю. Как-то купил кефир, сделал глоток и выплюнул. Вкус был не пойми чего, на кефир точно не похоже
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козявка

41 минуту назад
иваныч, там просто самые жадные бенефициары, а не неподготовленные технологи...
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Гость

47 минут назад
Сколько стоит один зд принтер?
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иваныч

47 минут назад
В Лебедяни такая же фигня, что и в Чаплыгине просто технолог в Лебедяни получьше , вообще все производители молока делают его с добавлением комплексной пищевой добавки "заменитель молочного жира" просто не все умеют его хорошо маскировать и попадаются самые неподготовленные.
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Врач

58 минут назад
В их твороге как-то попался кусок проволоки от железной мочалки, уже изо рта достал! Ещё чуть-чуть - и пришлось бы срочно оперировать желудок!
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гость

сегодня, 11:56
Наконец, что написал-то? Казнить нельзя помиловать.
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жительница

сегодня, 11:50
Редактор город 48, пишите грамотно заголовки: кто требует наказания? Управление федеральной службы, кого? - "Чаплыгин молоко". А у вас получается что, Чаплыгин молоко сам себя наказывает? Граммотеи....
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