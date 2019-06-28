«ЧаплыгинМолоко» требуют наказать за нарушение технических регламентов

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям с заявлением о привлечении ООО «ЧаплыгинМолоко» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).



Как сообщает пресс-служба арбитражного суда, из заявления следует, что в мае 2019 года во время внеплановой проверки ООО «ЧаплыгинМолоко» был выявлен факт приема сырого молока без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Кроме того, для уточнения фактов нарушения была проанализирована федеральная государственная информационная система «Меркурий», в результате чего было установлено, что ООО «ЧаплыгинМолоко» принимает сырое молоко с истекшим сроком годности.



Арбитражный суд Липецкой области назначил предварительное судебное заседание по заявлению Управления Россельхознадзора на 29 июля.

