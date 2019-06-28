Общество

сегодня, 11:22

В работу садоводческих маршрутов № 43 и № 48 по просьбе липчан вносятся изменения

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#транспорт
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В работу садоводческих маршрутов № 43 и № 48 по просьбе липчан вносятся изменения

Это делается для улучшения транспортного обслуживания.

Департамент транспорта администрации города Липецка информирует: в связи с поступающими в адрес администрации города Липецка обращениями граждан с 1 июля вносятся следующие изменения в работу сезонных садоводческих маршрутов № 43 «А/с «Сокол» - сады «Металлург 4», «Цементник», № 48 «Центральный рынок - сады «Рудоуправления»:

№ 43 – организуется чередование заездов на территорию СНТ «Цементник» согласно схеме: «а/с «Сокол» - Металлург 4 – Цементник – а/с «Сокол», «а/с «Сокол» - Цементник – Металлург 4 – а/с «Сокол»;
№ 48 – в схему маршрута будут включены остановочные пункты «7 микрорайон», «переулок Попова». На указанных остановочных пунктах будет осуществляться только высадка пассажиров по требованию при движении автобусов  в направлении пл. Победы.

Время отправления автобусов по маршруту № 43 от конечных остановочных пунктов с 1 июля будет размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

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#транспорт
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Комментарии (1)

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Константин

сегодня, 11:50
Справедливое решение по 43 маршруту!
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