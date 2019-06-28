Происшествия
20 минут назад
Жильцов молодоженки эвакуировали из-за задымления
Площадь возгорания составила два квадратных метра.
Сегодня утром пожарным пришлось эвакуировать жильцов второго подъезда дома № 70/1 на улице Космонавтов в Липецке. В одной из квартир второго этажа молодоженки произошло возгорание, возникло сильное задымление. Жильцов соседних квартир вывели на улицу.
Площадь пожара составила два квадратных метра. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила два квадратных метра. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
Нонка