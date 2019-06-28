Происшествия

20 минут назад

Жильцов молодоженки эвакуировали из-за задымления

1 351
#пожар
Жильцов молодоженки эвакуировали из-за задымления

Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Сегодня утром пожарным пришлось эвакуировать жильцов второго подъезда дома № 70/1 на улице Космонавтов в Липецке. В одной из квартир второго этажа молодоженки произошло возгорание, возникло сильное задымление. Жильцов соседних квартир вывели на улицу. 

Площадь пожара составила два квадратных метра. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1 351
#пожар

Комментарии (1)

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Нонка

11 минут назад
Туши гад ,а вообще то общаги надо уничтожать
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