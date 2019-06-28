Происшествия

сегодня, 10:04

Месть колонии обернулась для бывшего заключенного новым тюремным сроком

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#угроза убийством #колония
Месть колонии обернулась для бывшего заключенного новым тюремным сроком

Мужчина снова отправится за решетку.

Елецкий городской суд вынес приговор по обвинению безработного бездомного мужчины в нападении на представителей власти. Ранее сидевший за попытки грабежа и краж мужчина решил отомстить сотрудникам колонии и снова попал за решетку.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено поздно вечером 3 сентября 2018 года. Пьяный подсудимый гулял по елецким улицам. Проходя по улице Коммунаров, мимо административного здания исправительной колонии №3, мужчина поднял с земли камень и бросил его в окно раздевалки. Стекло разбилось. Водитель колонии потребовал от правонарушителя оставаться на месте, но тот выхватил из кармана нож и бросился наутёк. Двум сотрудникам колонии удалось догнать хулигана. Они потребовали бросить нож на землю, но мужчина не подчинился. Наоборот, он стал замахиваться ножом на людей в форме, кричал в их адрес слова: "Завалю, убью". Преступник бросил нож и сдался, когда на место прибыли полицейские.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что не хотел убивать сотрудников колонии, а желал лишь напугать их. На преступление он решился потому, что был пьян. Когда он шел мимо колонии, где ранее не раз сидел, мужчина решил сделать какую-нибудь пакость.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине придется провести в колонии строгого режима 10 месяцев. Его взяли под стражу в зале суда.
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#угроза убийством #колония

Комментарии (3)

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Нонка

9 минут назад
Чмо голимое -урод !
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молодец

сегодня, 10:24
Безработный бездомный обрёл крышу и хлеб на 10 месяцев. Спасибо налогоплательщики.
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Я

сегодня, 10:16
Да много что-то ему дали. Надо было публично выпороть и оставить на денек у позорного столба. Действенней было бы.
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