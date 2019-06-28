За разрушающуюся зону отдыха у Комсомольского пруда взыщут через суд

Администрация Липецка готовит иск к подрядчику.

Управление главного смотрителя Липецка намерено через региональный Арбитражный суд призвать к ответу подрядчика работ по благоустройству зоны отдыха у Комсомольского пруда. Об этом ведомство сообщило в письме депутату областного Совета Андрею Трофименкову. Парламентарий опубликовал официальный ответ в социальных сетях. В письме указано, что заказчик в досудебном порядке требовал от ООО «Доминант» до начала мая устранить недостатки в работах, но подрядчик проигнорировал претензию.Напомним, что состояние зоны отдыха у пруда не раз вызывало возмущение липчан. Горожане замечают косые облупленные бордюры цветников, кое-как смонтированные игровые комплексы, хлипкие наземные фонари, пришедшие в негодность пешеходные дорожки.