Общество

39 минут назад

За разрушающуюся зону отдыха у Комсомольского пруда взыщут через суд

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#благоустройство
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За разрушающуюся зону отдыха у Комсомольского пруда взыщут через суд

Администрация Липецка готовит иск к подрядчику.

Управление главного смотрителя Липецка намерено через региональный Арбитражный суд призвать к ответу подрядчика работ по благоустройству зоны отдыха у Комсомольского пруда. Об этом ведомство сообщило в письме депутату областного Совета Андрею Трофименкову. Парламентарий опубликовал официальный ответ в социальных сетях. В письме указано, что заказчик в досудебном порядке требовал от ООО «Доминант» до начала мая устранить недостатки в работах, но подрядчик проигнорировал претензию.



Напомним, что состояние зоны отдыха у пруда не раз вызывало возмущение липчан. Горожане замечают косые облупленные бордюры цветников, кое-как смонтированные игровые комплексы, хлипкие наземные фонари, пришедшие в негодность пешеходные дорожки.

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11 682
#благоустройство
1

Комментарии (11)

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Remm

11 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ

16 минут назад
Специалисты исполняющего муниципальный заказ ООО «Доминант» заканчивают укладку каменного ковра. Территория заметно преобразилась, изменения радуют глаз, думаю, липчане будут довольны, — резюмировал представитель ОНФ.
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Ооооо

19 минут назад
Еще в субботу там рос бурьян. Коода исм ывпте ки появились?Цветы были при позапрошлом мэре,а сейчас в центре как напомойке.
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ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ

20 минут назад
Андрей Насопрун, представитель ОНФ: — К тому, что сделано, претензий нет. Однако работы отстают от графика, и есть опасение, что спешка негативно скажется на благоустройстве. А вот первый этап реконструкции территории у Комсомольского пруда выполнен примерно на 95 %. Уже перепланировали участок, смонтировали плитку и экотротуар, оборудовали основания под клумбы, установили современные световые опоры. Сейчас специалисты заканчивают укладку каменного ковра (из-за низких температур работы ведут в строительном шатре, воздух в котором нагревают горелкой) и готовятся устанавливать спортивное и игровое оборудование.
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носорог

27 минут назад
Только отмыв денег. Такуюже дорогу сделают на проспекте Победы.Единоросты одни ворюги.
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гость

29 минут назад
Компания Доминант, ООО принимала участие в 54 торгах из них выиграла 14. Основным заказчиком является Комитет Градостроительной и Дорожной Деятельности Администрации Липецкого Муниципального Района, МКУ. В судах организация выиграла 23% процессов в качестве истца и 10% в качестве ответчика , проиграла 36% в качестве ответчика
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Турист

29 минут назад
Пиковые весь город испохабили,гнатьобратно в ереван
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гость

30 минут назад
Доминант, ООО Сотрудников:6 чел.
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гость

31 минуту назад
Доминант, ООО Аветисян Вячеслав Владимирович ДИРЕКТОР
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Дауж

31 минуту назад
Наследие тербунаторов долгие годы исправлять придется
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