Общество

54 минуты назад

«Ладу-Калину» размазало о барьер на тамбовской трассе

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#авария #ДТП
«Ладу-Калину» размазало о барьер на тамбовской трассе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 июня в Липецке около одиннадцати часов вечера на трассе Орел – Тамбов 22-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. С травмами его госпитализировали.

В Данковском районе около половины второго ночи на трассе Данков – Воскресенское 50-летний водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, и машина перевернулась. Мужчина с травмами госпитализирован.

В Липецком районе около часа дня на трассе Липецк – Данков 28-летний водитель грузовика «Скания» столкнулся с автомобилем «Хендай» с 43-летним мужчиной за рулем. Водитель легковой иномарки получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1591 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1245 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 34 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Remm

11 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Сергей 13

22 минуты назад
С возрастом подобные щенки поймут,шо гордиться они могут только собственным дебилизмом,те,шо доживут.
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AudivoD

29 минут назад
Ребата подскажите где этот машиноподобный отечественный хлам?Я хочу на колесо поссать на ладу
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гостья

32 минуты назад
нельзя в России делать хорошие дороги, нельзя! если сейчас летают как самолеты, то тогда летать будут как ракеты
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