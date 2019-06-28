«Ладу-Калину» размазало о барьер на тамбовской трассе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек, один - погиб.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 июня в Липецке около одиннадцати часов вечера на трассе Орел – Тамбов 22-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. С травмами его госпитализировали.



В Данковском районе около половины второго ночи на трассе Данков – Воскресенское 50-летний водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, и машина перевернулась. Мужчина с травмами госпитализирован.



В Липецком районе около часа дня на трассе Липецк – Данков 28-летний водитель грузовика «Скания» столкнулся с автомобилем «Хендай» с 43-летним мужчиной за рулем. Водитель легковой иномарки получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1591 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1245 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 34 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



