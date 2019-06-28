Общество

59 минут назад

«Соколы России» покажут авиашоу в День молодежи

10 938
#Соколы России #авиашоу
2
«Соколы России» покажут авиашоу в День молодежи

Липецкие летчики выступят в Чите.

Утром 2 июня летчики авиационной группы высшего пилотажа Липецкого авиацентра «Соколы России» покажут шоу в небе над Читой. Липецкие асы уже прибыли в Забайкальский край, сообщает Министерство обороны. Все желающие смогут посмотреть шоу на аэродроме «Каштак».

Липецкие летчики покажут свое мастерство на современных многофункциональных истребителях Су-30 СМ авиаполка ВВО. Шоу продлится около часа. летчики продемонстрируют элементы ближнего маневренного боя пара на пару. Зрители смогут увидеть выполнение таких фигур пилотажа, как «бочка». «петля», «косая петля».Также полеты будут выполняться в составе звена, в форме «ромба».В завершении руководитель группы продемонстрирует одиночное мастерство управления самолетом с применением управляемого вектора тяги, в частности выполнит «плоский штопор».

Выступление "Соколов России" состоится в рамках масштабной акции «Служба по контракту – Твой выбор!». Шоу приурочено ко Дню молодежи.
10 938
#Соколы России #авиашоу
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Комментарии (10)

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Сельдерей не растет на Елецком.

1 минуту назад
Не давно в группе Елецкого один недалёкий житель этого района,возмущался что над районом постоянно летают самолёты с военного аэродрома,и мешают его семье спать. Обоссали его в комментах по полной,и удалили его пост. Этот недоумок хотел чтобы самолёты изменили маршрут полетов. Радует одно,что на Елецком ещё есть адекватные жители,которые ему указали на то,что лучше уж пусть самолёты летают,и отрабатывают своем мастерство,чем не летают вообще.
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Ну и чо?

8 минут назад
Бред, а не новость
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Remm

9 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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444

13 минут назад
Не пойму какие проблемы , езжайте на Косырёвку , там они постоянно тренируются , исполняя элементы , какие будут показывать на шоу . Перед шоу в Воронеже и Тамбове , я там вволю насмотрелся и оглох !
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Куралес

26 минут назад
Цырковые липецк те войска
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K@trin

28 минут назад
А Почему бы у нас не показать??? К здорово было в том году на набережной
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...

31 минуту назад
Верно,у нас не хрена!!!новость не о чем
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Казашка

33 минуты назад
Его в будущем или в прошлом???
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Не пойму

33 минуты назад
Зачем эта новость нам. Везде показывают шоу, только не дома.
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Сергей

49 минут назад
2 июня?
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