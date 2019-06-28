Общество
59 минут назад
«Соколы России» покажут авиашоу в День молодежи
10 938
Липецкие летчики выступят в Чите.
Утром 2 июня летчики авиационной группы высшего пилотажа Липецкого авиацентра «Соколы России» покажут шоу в небе над Читой. Липецкие асы уже прибыли в Забайкальский край, сообщает Министерство обороны. Все желающие смогут посмотреть шоу на аэродроме «Каштак».
Липецкие летчики покажут свое мастерство на современных многофункциональных истребителях Су-30 СМ авиаполка ВВО. Шоу продлится около часа. летчики продемонстрируют элементы ближнего маневренного боя пара на пару. Зрители смогут увидеть выполнение таких фигур пилотажа, как «бочка». «петля», «косая петля».Также полеты будут выполняться в составе звена, в форме «ромба».В завершении руководитель группы продемонстрирует одиночное мастерство управления самолетом с применением управляемого вектора тяги, в частности выполнит «плоский штопор».
Выступление "Соколов России" состоится в рамках масштабной акции «Служба по контракту – Твой выбор!». Шоу приурочено ко Дню молодежи.
Липецкие летчики покажут свое мастерство на современных многофункциональных истребителях Су-30 СМ авиаполка ВВО. Шоу продлится около часа. летчики продемонстрируют элементы ближнего маневренного боя пара на пару. Зрители смогут увидеть выполнение таких фигур пилотажа, как «бочка». «петля», «косая петля».Также полеты будут выполняться в составе звена, в форме «ромба».В завершении руководитель группы продемонстрирует одиночное мастерство управления самолетом с применением управляемого вектора тяги, в частности выполнит «плоский штопор».
Выступление "Соколов России" состоится в рамках масштабной акции «Служба по контракту – Твой выбор!». Шоу приурочено ко Дню молодежи.
10 938
Сельдерей не растет на Елецком.
Ну и чо?
Remm
444
Куралес
K@trin
...
Казашка
Не пойму
Сергей