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36 минут назад

Китайские врачи спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

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Китайские врачи спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

Хирурги провели трансплантацию сердца

Китайские врачи спасли девочку, сердце которой не билось в течение шести дней, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что 10-летнюю жительницу Шанхая госпитализировали с тошнотой и проблемами с дыханием.

После обследования пациентке был поставлен смертельно опасный диагноз острый кардит, который стремительно развился в сердечную недостаточность.

Для поддержания жизнедеятельности было решено применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), позволивший насыщать кровь кислородом. Однако восстановить работу сердца не удавалось.


Хирурги провели пациентке трансплантацию сердца. Операция продлилась два часа. Сейчас организм ребенка восстанавливается.

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