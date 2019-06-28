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41 минуту назад
В Воронежской области убили старушку ради 9 тысяч рублей
Трое преступников-подельников осуждены
Воронежский областной суд озвучил приговор трем подельникам, напавшим на 79-летнюю беспомощную женщину ради наживы в 9 тыс. руб. Двое злоумышленников отправятся в колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре региона.
Согласно материалам следствия, в декабре 2017 г. трое подсудимых на автомобиле приехали к дому 79-летней пенсионерки в с. Кирсановка Грибановского района. Нападение было спланировано заранее и мужчины распределили между собой роли: один из них отогнал машину к стоящей неподалеку церкви, а его подельники взяли монтировку и направились к дому женщины. Налетчики постучали в дверь, им открыла хозяйка. Пенсионерку затащили в дом, где нападавшие связали пожилую женщину и начали допытываться, где находятся ее сбережения. Бабушка указала на сумку и призналась, что хранит там все деньги. Злоумышленники забрали добычу – оказалось, что в сумке находилось всего 9 тыс. руб.
Однако пенсионерка закричала, надеялась привлечь внимание соседей. Это решение оказалось роковым: налетчики избили бабушку монтировкой. От полученных травм женщина скончалась. Кроме того, злоумышленники устроили пожар, чтобы замести следы: выгребли золу из печи на деревянный пол возле жертвы, туда же бросили тряпки. Убедившись, что пламя занялось, бандиты ушли, сообщает Обозреватель.vrn.
В отношении двух нападавших следователи возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и п.п. «в», «ж, «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц, сопряженное с разбоем»). Водителя подельников обвинили в краже с незаконным проникновением в жилище, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
По итогам рассмотрения дел двух налетчиков суд приговорил к 18 и 15 годам лишения свободы с отбыванием в наказания в колонии строгого режима. Их сообщника оставили на свободе, обязав выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.
Согласно материалам следствия, в декабре 2017 г. трое подсудимых на автомобиле приехали к дому 79-летней пенсионерки в с. Кирсановка Грибановского района. Нападение было спланировано заранее и мужчины распределили между собой роли: один из них отогнал машину к стоящей неподалеку церкви, а его подельники взяли монтировку и направились к дому женщины. Налетчики постучали в дверь, им открыла хозяйка. Пенсионерку затащили в дом, где нападавшие связали пожилую женщину и начали допытываться, где находятся ее сбережения. Бабушка указала на сумку и призналась, что хранит там все деньги. Злоумышленники забрали добычу – оказалось, что в сумке находилось всего 9 тыс. руб.
Однако пенсионерка закричала, надеялась привлечь внимание соседей. Это решение оказалось роковым: налетчики избили бабушку монтировкой. От полученных травм женщина скончалась. Кроме того, злоумышленники устроили пожар, чтобы замести следы: выгребли золу из печи на деревянный пол возле жертвы, туда же бросили тряпки. Убедившись, что пламя занялось, бандиты ушли, сообщает Обозреватель.vrn.
В отношении двух нападавших следователи возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и п.п. «в», «ж, «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц, сопряженное с разбоем»). Водителя подельников обвинили в краже с незаконным проникновением в жилище, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
По итогам рассмотрения дел двух налетчиков суд приговорил к 18 и 15 годам лишения свободы с отбыванием в наказания в колонии строгого режима. Их сообщника оставили на свободе, обязав выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.
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26.06.2019 16:41В России