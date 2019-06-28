В России

47 минут назад

Мужчина расстрелял из ружья четырех человек в Белгородской области

94
Мужчина расстрелял из ружья четырех человек в Белгородской области

Правоохранительные органы разыскивают предполагаемого преступника на территории региона

В Белгородской области полиция объявила в розыск мужчину, который расстрелял четырех человек из ружья. Двое пострадавших скончались, сообщает Взгляд.ру.

Сообщается, что 37-летний житель Алексеевского района Белгородской области с огнестрельным оружием пришел на квартиру к бывшей сожительнице.

«Дверь мужчине открыла ее 72-летняя мать. Подозреваемый произвел несколько выстрелов, причинив смертельные ранения пенсионерке и ее 10-летнему внуку. Саму 34-летнюю женщину и находившегося с ней мужчину, нападавший ранил», – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что выжившие женщина и мужчина находятся в больнице. Личность стрелявшего установлена, он объявлен в розыск.

94

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Воронежской области убили старушку ради 9 тысяч рублей
В Воронежской области убили старушку ради 9 тысяч рублей

39 минут назад

В России
#экология
Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%

вчера, 23:28

В России
В России уменьшилось число коммерческих компаний

вчера, 23:25

В России
Мать 10 детей умерла в СИЗО
#мошенничество #СИЗО
Мать 10 детей умерла в СИЗО

26.06.2019 16:51

В России
Парочка предалась любви у трамвайной остановки
#интим #трамвай #эксгибиционизм
3
Парочка предалась любви у трамвайной остановки

26.06.2019 16:41

В России
Раскрыты детали встречи Путина и Трампа
#Путин #Трамп
Раскрыты детали встречи Путина и Трампа

26.06.2019 16:35

В России