В России
47 минут назад
Мужчина расстрелял из ружья четырех человек в Белгородской области
Правоохранительные органы разыскивают предполагаемого преступника на территории региона
В Белгородской области полиция объявила в розыск мужчину, который расстрелял четырех человек из ружья. Двое пострадавших скончались, сообщает Взгляд.ру.
Сообщается, что 37-летний житель Алексеевского района Белгородской области с огнестрельным оружием пришел на квартиру к бывшей сожительнице.
«Дверь мужчине открыла ее 72-летняя мать. Подозреваемый произвел несколько выстрелов, причинив смертельные ранения пенсионерке и ее 10-летнему внуку. Саму 34-летнюю женщину и находившегося с ней мужчину, нападавший ранил», – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что выжившие женщина и мужчина находятся в больнице. Личность стрелявшего установлена, он объявлен в розыск.
Сообщается, что 37-летний житель Алексеевского района Белгородской области с огнестрельным оружием пришел на квартиру к бывшей сожительнице.
«Дверь мужчине открыла ее 72-летняя мать. Подозреваемый произвел несколько выстрелов, причинив смертельные ранения пенсионерке и ее 10-летнему внуку. Саму 34-летнюю женщину и находившегося с ней мужчину, нападавший ранил», – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что выжившие женщина и мужчина находятся в больнице. Личность стрелявшего установлена, он объявлен в розыск.
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26.06.2019 16:41В России