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вчера, 23:25

В России уменьшилось число коммерческих компаний

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Количество компаний в России за три года сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Число юрлиц уменьшилась на 800 тыс. Такие данные получила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Аналитики подсчитали разницу между закрывшимися и открывшимися компаниями. Количество действующих предприятий уменьшилось в 81 регионе страны. Наибольшие потери зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области, пишут сегодня «Известия».

Авторы исследования связывают динамику не только с неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и с действиями государства по зачистке фиктивных фирм.

Это подтверждают и в Федеральной налоговой службе. Кроме того, по словам экспертов, предприниматели все чаще предпочитают открывать ИП вместо юрлица. 


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