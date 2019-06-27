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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: скандал из-за 100 рублей, новый район и завод биопластика из пшеницы

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: скандал из-за 100 рублей, новый район и завод биопластика из пшеницы

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 27 июня.

«На окраине Липецка хотят построить новый жилой район». Это сообщение липчане сегодня чаще всего комментировали. 4 июля чиновники, проектировщики и заинтересованные горожане обсудят проекты планировки и межевания нового жилого района. Он расположится за микрорайоном «Звездный» в сторону выезда из города. В новом районе будет картинг и площадки для выгула собак.

Не менее активно читатели интересовались подробностями скандала на проспекте Победы. Женщина подняла всех на уши из-за 100 рублей, которые липчанка положила на счет телефонного номера через терминал. Деньги не поступили, и женщина устроила скандал. После разговора стало понятно, что женщина просто ошиблась при наборе номера телефона. Но для возврата денег был нужен чек, а терминал его не выдал. В салоне разгорелся нешуточный конфликт: в стороны полетел дорогостоящий товар, а одну из продавщиц, по неподтвержденным данным, якобы даже укусили.

Впрочем, не только скандалы присущи липчанам. Горожане не смогли не помочь девушке, сбитой машиной. Пешехода задавил 30-летний водитель «Калины». Девушка шла по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Авария произошла в районе остановки «10 микрорайон».

Тем временем в ОЭЗ «Липецк» заложили завод по производству биопластика из пшеницы. Разбитый на четыре этапа десятилетний проект рассчитан на выпуск модифицированных крахмалов, из которых будут изготавливать упаковку для продуктов питания, обувь и одежду. .
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#обзор #события #вечёрка

Комментарии (2)

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Метель

41 минуту назад
Интересно, почему закрыли комментарии под новостью ВРИО с прокурором в гостях у дольщиков?
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Артем

49 минут назад
Вы хоть читаете когда выпускаете Это в инет???Или носки курите?Последнюю новость прочитайте...наркоманы..куевы.!!!!
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