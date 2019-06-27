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Липецкая вечЁрка: скандал из-за 100 рублей, новый район и завод биопластика из пшеницы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 27 июня.
«На окраине Липецка хотят построить новый жилой район». Это сообщение липчане сегодня чаще всего комментировали. 4 июля чиновники, проектировщики и заинтересованные горожане обсудят проекты планировки и межевания нового жилого района. Он расположится за микрорайоном «Звездный» в сторону выезда из города. В новом районе будет картинг и площадки для выгула собак.
Не менее активно читатели интересовались подробностями скандала на проспекте Победы. Женщина подняла всех на уши из-за 100 рублей, которые липчанка положила на счет телефонного номера через терминал. Деньги не поступили, и женщина устроила скандал. После разговора стало понятно, что женщина просто ошиблась при наборе номера телефона. Но для возврата денег был нужен чек, а терминал его не выдал. В салоне разгорелся нешуточный конфликт: в стороны полетел дорогостоящий товар, а одну из продавщиц, по неподтвержденным данным, якобы даже укусили.
Впрочем, не только скандалы присущи липчанам. Горожане не смогли не помочь девушке, сбитой машиной. Пешехода задавил 30-летний водитель «Калины». Девушка шла по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Авария произошла в районе остановки «10 микрорайон».
Тем временем в ОЭЗ «Липецк» заложили завод по производству биопластика из пшеницы. Разбитый на четыре этапа десятилетний проект рассчитан на выпуск модифицированных крахмалов, из которых будут изготавливать упаковку для продуктов питания, обувь и одежду. .
Не менее активно читатели интересовались подробностями скандала на проспекте Победы. Женщина подняла всех на уши из-за 100 рублей, которые липчанка положила на счет телефонного номера через терминал. Деньги не поступили, и женщина устроила скандал. После разговора стало понятно, что женщина просто ошиблась при наборе номера телефона. Но для возврата денег был нужен чек, а терминал его не выдал. В салоне разгорелся нешуточный конфликт: в стороны полетел дорогостоящий товар, а одну из продавщиц, по неподтвержденным данным, якобы даже укусили.
Впрочем, не только скандалы присущи липчанам. Горожане не смогли не помочь девушке, сбитой машиной. Пешехода задавил 30-летний водитель «Калины». Девушка шла по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Авария произошла в районе остановки «10 микрорайон».
Тем временем в ОЭЗ «Липецк» заложили завод по производству биопластика из пшеницы. Разбитый на четыре этапа десятилетний проект рассчитан на выпуск модифицированных крахмалов, из которых будут изготавливать упаковку для продуктов питания, обувь и одежду. .
Метель
Артем