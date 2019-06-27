Самая сильная женщина Липецкой области в чемпионате России лишь 6-я

Месяц назад в чемпионате ЦФО Татьяна Сусакова подняла на 6 кг больше.

Полным драматизма получилось выступление липчанки Татьяны Сусаковой в чемпионате России по тяжелой атлетике в Новосибирске. До медалей наша землячка в итоге не добралась, а заняла 6-е место в весовой категории до 49 кг.

В рывке Татьяна и вовсе оказалась на грани провала. Две первые попытки на 58 и 60 кг оказались неудачными, и новая осечка поставила бы крест на выступлении. Но в заключительной третьей попытке Сусакова справилась с весом 60 кг.

Во втором упражнении – толчке первая попытка на 75 кг прошла успешно, вторая на 80 кг – нет. Вновь нашу спортсменку выручил заключительный подход, в котором она справилась с 80-килограммовой штангой.

Итоговая сумма – 140 кг (60+80). В недавнем чемпионате ЦФО она подняла на 6 кг больше. К слову по старым правилам тяжелой атлетики Татьяна заняла бы 5-е место, поскольку ее собственный вес 48,9 кг был меньше, чем у ближайшей конкурентки (49,0). Раньше преимущество получал более легкий претендент, а сейчас тот, кто раньше совершил решающий подход. У конкурентки из Сибири он был вторым.

Победительницей с большим отрывом от соперниц стала Кристина Соболь (Ростовская обл./С.Петербург) - 178 кг (83+95). Второе место Светланы Черемшанской из Курганской области -156 (69+87), третье – у Ирины Баймулкиной из Чувашии - 148 кг (66+82).

Еще одним нашим представителем в чемпионате России был 17-летний Даниил Ионов из липецкой ДЮСШ № 6. Он занял 10-е место в весовой категории до 55 кг с результатом 179 кг (84+95). Победителем в этой весовой категории с результатом Чемпионом здесь стал москвич Александр Краснов - 236 кг (111+125).



Другие липчане в главный турнир года не пробились.

