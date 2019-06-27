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В Липецкой области дожди с градом, ветер и до +22

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#похолодание
В Липецкой области дожди с градом, ветер и до +22

28 июня активный Скандинавский циклон принесет в Липецкую область дожди, местами сильные, с грозами, градом и ветром с порывами до 15-20 м/сек. 

20-30 июня наш регион окажется в тылу циклона — похолодает, атмосферное давление начнет расти, из-за чего осадки пойдут на убыль, небольшие дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха 28 июня составят 18-19 градусов тепла, что около климатической нормы, 29-30 июня - 12-13 градусов, что на 5-6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, в отдельных районах сильные дожди, возможны грозы и град, днем также небольшие, местами умеренные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, 10-15 м/сек, при грозах возможны порывы до 20 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем- от 17 до 22 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные грозовые дожди, днем небольшие дожди. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем - от 19 до 21 градуса тепла.

День 28 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 5 градусов тепла.


1 706
#похолодание

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