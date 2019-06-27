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В районе Манежа нашли «пьяный» киоск

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#киоск #торговля #штраф
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В районе Манежа нашли «пьяный» киоск

В обход всех запретов в ларьке нелегального торговали нелегальной водкой.

Арбитражный суд Липецкой области выписал штраф владельцу киоска за нелегальный оборот алкоголя. Предпринимателю из Азербайджана придется заплатить 500 000 рублей за найденную в ларьке водку.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области вышли с проверкой на улицу Воровского в конце прошлого года. В поле зрения попал киоск у магазина. В ларьке проверяющие нашли фальсифицированную водку — 30 бутылок. Экспертиза установила, что все акцизные марки на товарах оказались подделкой. На хозяина ларька завели административное дело за оборот алкоголя без разрешения. Бизнесмен не пришел ни на разбирательство в управление, ни на судебное слушание.

Арбитражный суд пришел к выводу, что бизнесмен пренебрежительно отнесся к  установленному порядку оборота спиртного, и что его действия содержат существенную угрозу охраняемым общественным отношениям. Теперь хозяину придется заплатить штраф.
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#киоск #торговля #штраф
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Комментарии (6)

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Гость

10 минут назад
Лучше бы прикрыли продажу алкоголя в другом месте... Весь манеж там
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Вк

18 минут назад
Ну там же написано, пива нет,а водка есть
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Гость

21 минуту назад
Пора акциз снижать.. Вот это будет реальная борьба
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Алкогольный король

23 минуты назад
Никто штраф платить не будет. А имущества у меня нет. Завтра открою новую точку и буду вести бизнес.
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Бывалый

29 минут назад
А он и не торговал. У него её просто нашли, а не купили. Для себя лично купил по случаю, да домой отвезти не успел.
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гость

52 минуты назад
а у него ничего нет ! Он гол , как сокол !
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