В районе Манежа нашли «пьяный» киоск

В обход всех запретов в ларьке нелегального торговали нелегальной водкой.

Арбитражный суд Липецкой области выписал штраф владельцу киоска за нелегальный оборот алкоголя. Предпринимателю из Азербайджана придется заплатить 500 000 рублей за найденную в ларьке водку.



Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области вышли с проверкой на улицу Воровского в конце прошлого года. В поле зрения попал киоск у магазина. В ларьке проверяющие нашли фальсифицированную водку — 30 бутылок. Экспертиза установила, что все акцизные марки на товарах оказались подделкой. На хозяина ларька завели административное дело за оборот алкоголя без разрешения. Бизнесмен не пришел ни на разбирательство в управление, ни на судебное слушание.



Арбитражный суд пришел к выводу, что бизнесмен пренебрежительно отнесся к установленному порядку оборота спиртного, и что его действия содержат существенную угрозу охраняемым общественным отношениям. Теперь хозяину придется заплатить штраф.