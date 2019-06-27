Общество

сегодня, 15:33

В Липецкой области появится новый парк отдыха

1 1573
#парк #тендер #строительство
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В Липецкой области появится новый парк отдыха

Рекреационную зону устроят у дома культуры в селе Долгоруково.

Администрация Долгоруково нашла подрядчика на строительство нового парка отдыха у сельского дома культуры на улице Тимирязева. Финансирование проекта составит 6,14 млн рублей. В ходе торгов стоимость работ удалось сбить почти на 300 000 рублей.

Площадь рекреационной зоны у ДК составит 5 700 квадратных метров. Там разровняют землю, уложат бордюр и 1670 квадратных метров плитки. После земельных работ приступят к благоустройству. В парке установят по 38 урн и скамеек со спинками и подлокотниками, а также поставят ротонду. Она будет каменной, ее выполнят из мансуровского гранита.

Парк отдыха планируют сдать к сентябрь.


1 1573
#парк #тендер #строительство
1

Комментарии (1)

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911

сегодня, 15:40
Вы наши верните!!! С вашими распилами денег в Липецке совсем стало некуда пойти!
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