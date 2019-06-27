Происшествия
22 минуты назад
На перекрестке улиц Первомайская и Горького столкнулись две иномарки
Водитель одной из машин госпитализирован
Сегодня на перекрестке Первомайская/Горького столкнулись "Тойота" и "Шкода".
Автомобиль "Тойота" двигался вниз по улице Первомайская, "Шкода" по Горького в направлении улицы Неделина.
В аварии пострадал водитель "Шкоды". Он госпитализирован.
Это уже третье ДТП произошедшее на этом перекрестке за последние два месяца. 7 мая на этом перекрестке автомобиль, потерявший управление сбил девушку стоявшую на пешеходной дорожке, 11 июня столкнулись «Тойота» и «Лада Веста».
Автомобиль "Тойота" двигался вниз по улице Первомайская, "Шкода" по Горького в направлении улицы Неделина.
В аварии пострадал водитель "Шкоды". Он госпитализирован.
Это уже третье ДТП произошедшее на этом перекрестке за последние два месяца. 7 мая на этом перекрестке автомобиль, потерявший управление сбил девушку стоявшую на пешеходной дорожке, 11 июня столкнулись «Тойота» и «Лада Веста».
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