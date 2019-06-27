Происшествия

22 минуты назад

На перекрестке улиц Первомайская и Горького столкнулись две иномарки

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#дтп
На перекрестке улиц Первомайская и Горького столкнулись две иномарки

Водитель одной из машин госпитализирован

Сегодня на перекрестке Первомайская/Горького столкнулись "Тойота" и "Шкода".

Автомобиль "Тойота" двигался вниз по улице Первомайская, "Шкода" по Горького в направлении улицы Неделина.

В аварии пострадал водитель "Шкоды". Он госпитализирован. 

Это уже третье ДТП произошедшее на этом перекрестке за последние два месяца. 7 мая на этом перекрестке автомобиль, потерявший управление сбил девушку стоявшую на пешеходной дорожке, 11 июня столкнулись «Тойота» и «Лада Веста».


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#дтп

Комментарии (3)

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Орда

22 секунды назад
Победил японец , Европа проиграла , косоглазые выносливей.
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Водила

7 минут назад
Глаза вылупят и летят шумахеры йопаные
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Гыгы

10 минут назад
Рекламный трюк. Договорились с фирмой по продаже. Это в Липецке сплошь и рядом
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