Пешеходы бросились на помощь сбитой девушке

15-летняя липчанка попала под колеса автомобиля.

Момент наезда на 15-летнюю девушку в Липецке попал на запись уличных камер. Пешехода задавил 30-летний водитель «Калины». Девушка шла по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Авария произошла в районе остановки «10 микрорайон».Очевидцы-пешеходы сразу бросились на помощь пешеходу. У места аварии остановились другие водители. Девушку госпитализировали.