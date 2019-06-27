Происшествия
41 минуту назад
Пешеходы бросились на помощь сбитой девушке
15-летняя липчанка попала под колеса автомобиля.
Момент наезда на 15-летнюю девушку в Липецке попал на запись уличных камер. Пешехода задавил 30-летний водитель «Калины». Девушка шла по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Авария произошла в районе остановки «10 микрорайон».
Очевидцы-пешеходы сразу бросились на помощь пешеходу. У места аварии остановились другие водители. Девушку госпитализировали.
Очевидцы-пешеходы сразу бросились на помощь пешеходу. У места аварии остановились другие водители. Девушку госпитализировали.
Дядя сулейман
Animal planet
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Зара Ароновна
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игорь
Animal planet
водитель со стажем......
Батюшка
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