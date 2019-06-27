Происшествия

41 минуту назад

Пешеходы бросились на помощь сбитой девушке

11 1602
#авария #ДТП
Пешеходы бросились на помощь сбитой девушке

15-летняя липчанка попала под колеса автомобиля.

Момент наезда на 15-летнюю девушку в Липецке попал на запись уличных камер. Пешехода задавил 30-летний водитель «Калины». Девушка шла по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Авария произошла в районе остановки «10 микрорайон».



Очевидцы-пешеходы сразу бросились на помощь пешеходу. У места аварии остановились другие водители. Девушку госпитализировали.
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#авария #ДТП

Комментарии (11)

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Дядя сулейман

4 минуты назад
* разбить этому горе водиле
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Animal planet

7 минут назад
Ежедневно на дорогах нашего города давит кошек и собак. И тишина. А тут сразу крики,вопли и сопли.
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Я

10 минут назад
игорь, ну сбил, значит может быть жива. А задавил - это насмерть. Ощутил разницу?
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Зара Ароновна

12 минут назад
Теперь он просто обязан на ней женится или на нары.
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Люблю Город48

16 минут назад
Пешехода задавил... Жесть! Вот за что я люблю портал! Задавил! И все тут. А дальше не важно
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игорь

21 минуту назад
Да какая хер разница сбил или задавил девочка пострадала.Сам наблюдал как некоторые мрази на пешеходном переходе чуть людей не сбивали.Даже хер останавливали чтобы извиница.
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Animal planet

21 минуту назад
водитель со стажем......, Вот тебе пукан рвёт герой диванный
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водитель со стажем......

24 минуты назад
Жаль конечно что толпа не разорвала этого 30-летнего дятла не Калине
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Батюшка

25 минут назад
Дай Бог ей здоровья
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Я

33 минуты назад
Так он ее сбил или задавил? Вы уж там как-то определитесь.
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