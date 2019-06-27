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19-летний парень зарезал гостя свадьбы
Добринский районный суд отправил 19-летнего парня на восемь с половиной лет в колонию строгого режима. Во время свадьбы он нанес смертельное ножевое ранение 29-летнему мужчине. Юноша ранее был судим за драку.
Юноша затаил обиду и ушел в дом своего дяди, у которого тогда гостил. Там он взял кухонный нож и спустя 15 минут вернулся на свадьбу, в один прыжок перемахнул через стол и ударил обидчика ножом в грудь. Вооруженного парня быстро оттащили от пострадавшего, гости прижали его к земле и держали так до приезда полиции. Раненого мужчину положили в автомобиль одного из гостей и повезли навстречу «Скорой», но он скончался в дороге.
Из показаний свидетелей следует, что убитый до последнего момента не хотел идти на свадьбу. Мужчина не дожил до 30-летия всего несколько дней.
Юноша еще на следствии признал свою вину, попросил прощения у матери зарезанного им мужчины. Но та не верит в обстоятельства смерти своего сына. Перед похоронами женщина заметила, что его руки в грязи, под ногтями земля, на затылке ссадина, правое ухо свернуто. Она полагает, что сын был убит при других обстоятельствах, чем те, о которых говорят свидетели и подсудимый. Женщина считает, что 19-летний парень взял вину на себя, и ему за это заплатили. Суд мнение женщину во внимание не принял, так как картина происшествия подтверждена множеством свидетелей.
За убийство парня осудили на восемь лет заключения в колонии строго режима, еще полгода он отсидит за преступление, совершенное ранее.
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