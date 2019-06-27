Происшествия

сегодня, 12:34

19-летний парень зарезал гостя свадьбы

35 3764
#убийство #свадьба
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19-летний парень зарезал гостя свадьбы

Добринский районный суд отправил 19-летнего парня на восемь с половиной лет в колонию строгого режима. Во время свадьбы он нанес смертельное ножевое ранение 29-летнему мужчине. Юноша ранее был судим за драку.

Убийство было совершено 12 августа прошлого года в деревне Ржавец Добринского района. Там с вечера 11 августа шумно праздновали свадьбу. На праздник пригласили 19-летнего жителя Добринского района и его девушку, сейчас — уже жену. Выпив, парень повздорил с ней и с ее сестрой. За девушек вступился 29-летний мужчина. Он силой, ухватив 19-летнего парня за шею и уложив на землю, оттащил его от них. Небольшая потасовка не переросла в драку. Казалось, что мужчины разошлись миром. Но вышло не так.

Юноша затаил обиду и ушел в дом своего дяди, у которого тогда гостил. Там он взял кухонный нож и спустя 15 минут вернулся на свадьбу, в один прыжок перемахнул через стол и ударил обидчика ножом в грудь. Вооруженного парня быстро оттащили от пострадавшего, гости прижали его к земле и держали так до приезда полиции. Раненого мужчину положили в автомобиль одного из гостей и повезли навстречу «Скорой», но он скончался в дороге.

Из показаний свидетелей следует, что убитый до последнего момента не хотел идти на свадьбу. Мужчина не дожил до 30-летия всего несколько дней.

Юноша еще на следствии признал свою вину, попросил прощения у матери зарезанного им мужчины. Но та не верит в обстоятельства смерти своего сына. Перед похоронами женщина заметила, что его руки в грязи, под ногтями земля, на затылке ссадина, правое ухо свернуто. Она полагает, что сын был убит при других обстоятельствах, чем те, о которых говорят свидетели и подсудимый. Женщина считает, что 19-летний парень взял вину на себя, и ему за это заплатили. Суд мнение женщину во внимание не принял, так как картина происшествия подтверждена множеством свидетелей.

За убийство парня осудили на восемь лет заключения в колонии строго режима, еще полгода он отсидит за преступление, совершенное ранее.

35 3764
#убийство #свадьба
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Комментарии (37)

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вова

13 секунд назад
у тупой деревенщины и инцест в почете- то то они все на одну рожу
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Ненавижу деревенских

16 секунд назад
Сколько угодно могут они отбрехиваться, но эти непромытые только умеют хапать плести интриги и сплетни, инцестники сарайные. Все на рожу дефектные и лезут во все щели как оголтелые
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Animal Planet

2 минуты назад
а еще в деревнях клали большой и толстый на заботу о животных,прививки не делают и кормят помоями,может не все,но большинство деревенских.
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чужая свадьба

3 минуты назад
ну вот и все ты замужем теперь
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Женщине

5 минут назад
О как теть тебя раскорячило. Задела правда о колхозном быдле? Ну извини. Если ты деревенская клюшка то тебе ею быть пожизненно. Сельские труженики остались в учебниках истории. Знаем мы как вы трудитесь. Все меж собой перечпоканные на одно рыло. Наглое жлобье - сплетники завистники убогие.
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Animal Planet

5 минут назад
женщина, все правильно он написал,деревенские свадьбы это дно днищенское,обдрищенское. Но еда на таких посиделках что надо! Это вам не в городских кафе с ложкой салата праздновать.
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Люблю Город48

11 минут назад
Текст закручен круто! Я балдею от текста. Умеют писать на любимейшем из любимых портале. Шедевр!
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женщина

12 минут назад
Деревенсктй праздник, ты откуда вылез? Из какой "городской узды"? Кто тебя кормит и поит? Не те ли люди,каких ты сидишь и чернишь? Только неблагодарный ЧМО, сам представляющий собой отребье, может неуважительно отзываться о сельчанах, огромное большинство которых великие труженики. Люди не виноваты, что на их праздник пришёл дегенерат. Таких дегенератов сейчас пруд пруди и в деревне и в городе. Ты,по ходу дела, один из них.
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Алкан с 15-го

15 минут назад
Без бутылька тут ничего не понять. ТО 29 лет, то 30 лет. Покруче Пуаро будет. Пойду куплю паленочки, почитаю еще, может и разберуся. Обычно берут на себя вину одного, чтобы не тащить парвозм других, за групповуху дадут еще больше.
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Animal Planet

16 минут назад
Animal planet, судя по твоему высеру,под моим ником,то ты и есть деревенский хрен.
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