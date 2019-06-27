Происшествия

сегодня, 08:21

Рано утром и ночью в Липецке горели квартиры

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#пожар
Рано утром и ночью в Липецке горели квартиры

Эвакуированы восемь человек.

Сегодня в 05.30 на улице Студенческий городок в квартире пятого этажа дома №12 произошло возгорание. Пламя тушили сразу несколько отделений пожарных, оснащенные автолестницей. На улицу из дома вывели четверых человек.

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Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку квартиры на площади 10 кв.м. 

В половине третьего ночи горела квартира дома №151/3 по улице Гагарина. К тушению этого возгорания также привлекались несколько отделений пожарных Из дома эвакуированы четыре человека. Погибших и пострадавших нет. Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиру на площади в шесть кв.м.

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#пожар

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