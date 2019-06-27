Рано утром и ночью в Липецке горели квартиры

Эвакуированы восемь человек.

Сегодня в 05.30 на улице Студенческий городок в квартире пятого этажа дома №12 произошло возгорание. Пламя тушили сразу несколько отделений пожарных, оснащенные автолестницей. На улицу из дома вывели четверых человек.Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку квартиры на площади 10 кв.м.В половине третьего ночи горела квартира дома №151/3 по улице Гагарина. К тушению этого возгорания также привлекались несколько отделений пожарных Из дома эвакуированы четыре человека. Погибших и пострадавших нет. Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиру на площади в шесть кв.м.