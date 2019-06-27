Общество

57 минут назад

Липчане добились восстановления детской площадки

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#детская площадка
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Липчане добились восстановления детской площадки

В селе Репец под Задонском появилась обновленная зона для игр и отдыха.

Камышевская сельская администрация после неоднократных просьб местных жителей восстановила детскую площадку в селе Репец. Установленная там когда-то детская игровая площадка с годами пришла в столь убогое состояние, что ни о каком проведении досуга детей на ней и речи быть не могло. Ремонт игровой зоны, установка нового оборудования состоялись при поддержке депутатского корпуса и районной администрации.

Торжественное открытие спортивно-игрового комплекса в селе Репец состоялось на днях. На большой площадке разместили поляну для игры в мини-футбол, хоккейную коробку, установили баскетбольный щит. По периметру игровой зоны смонтировали турники, брусья, горка, качели, тренажёры, лавочки. В селе уверены, что новый комплекс будет востребован, так как там живут много детей и молодежи. На церемонии открытия юным спортсменам вручили подарки - футбольные, баскетбольные мячи и вратарские перчатки. Ребятня сразу же устроила футбольный турнир.


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#детская площадка
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Комментарии (2)

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Фокс

45 минут назад
На заднем плане фотографии смесь депутатского корпуса с районной администрацией подсчитывает собственные потери от вынужденных затрат
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398

51 минуту назад
вот , это , мля , событие ! А нахэра вообще нужны , туевы * "депутатского корпуса и районной администрации. " ! За что , морды из районных администраций деньги получают ?
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