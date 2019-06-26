На проспекте Мира «УАЗ» вылетел на тротуар и задел мальчика

Сегодня днем в Липецке на проспекте Мира «УАЗ» - «Буханка» вылетел на тротуар, где задел мальчика.



По словам очевидцев аварии, у пешеходного перехода с сигналом по требованию стояли двое мальчиков. они из них выбежал на дорогу, когда горел красный сигнал светофора.Перед мальчиком остановился «Дэу Матиз», а следовавший за ним водитель «УАЗа», уходя от столкновения и объезжая ребенка, выехал на тротуар. Там «буханка» задела второго мальчика.Ребенка осмотрели врачи "скорой". Серьезных травм у него нет, но мальчика все же доставили в больницу.