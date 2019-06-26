Происшествия

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На проспекте Мира «УАЗ» вылетел на тротуар и задел мальчика

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#Авария #ДТП
На проспекте Мира «УАЗ» вылетел на тротуар и задел мальчика

Сегодня днем в Липецке на проспекте Мира «УАЗ» - «Буханка» вылетел на тротуар, где задел мальчика. 

По словам очевидцев аварии, у пешеходного перехода с сигналом по требованию стояли двое мальчиков. они из них выбежал на дорогу, когда горел красный сигнал светофора.

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Перед мальчиком остановился «Дэу Матиз», а следовавший за ним водитель «УАЗа», уходя от столкновения и объезжая ребенка, выехал на тротуар. Там «буханка» задела второго мальчика.



Ребенка осмотрели врачи "скорой". Серьезных травм у него нет, но мальчика все же доставили в больницу.

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#Авария #ДТП

Комментарии (5)

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Автомеханник

21 минуту назад
Это Газпром а у них на банках турбореактивные движки стоят. Экономия.
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Иванович

22 минуты назад
Пацанов выпороть а родителей трудоустроить без оплаты часов по 300 .
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водитель ОТ

23 минуты назад
там всегда была очень опасная дорога. очень много пешеходов, транспорта еще больше ,школа и много детей. больше чем где либо. они бегают из двора во двор целый день. при этом дорога прямая и кажется простой и скоростной .но это иллюзия.
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Михаил

30 минут назад
Уаз? Да еще и буханка? Кто ж ему такое ускорение дал? Или у него самолётная турбина на крыше? Или техосмотр по тормозной системе купил? Тогда кто продал?
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Kot Begemot

31 минуту назад
Мальчика надо дрыном полечить
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