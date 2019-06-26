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Парочка предалась любви у трамвайной остановки
Утехи любовников попали на видео.
В Смоленске молодые люди занялись сексом прямо на улице и попали на кадры видеозаписи, сделанной очевидцем. Любовные утехи происходили вблизи трамвайной остановки на улице Крупской, уточняет издание « Труд». На кадрах видно, что мужчина частично раздел женщину и прижимался головой к её «интимным зонам». «Эксгибиционисты» знали, что их снимают на камеры смартфонов, однако это не помешало им закончить начатое, отмечает местное издание « Рядовка».