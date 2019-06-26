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Раскрыты детали встречи Путина и Трампа

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#Путин #Трамп
Раскрыты детали встречи Путина и Трампа

Президенты встретятся в Осаке.

Президент России на полях саммита Группы двадцати проведет около десятка отдельных встреч с лидерами крупнейших стран мира. Беседа российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 28 июня после первого заседания саммита G20 в Осаке. На беседу двух лидеров отведено около часа.

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке предполагается обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему, но многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу, заявил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, однако подобрала ее американская сторона.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28–29 июня. Помимо встречи с президентом США, у Владимира Путина в рамках саммита запланированы переговоры с президентами ЮАР, США, Франции, Южной Кореи, Турции, Египта, с премьер-министром Великобритании, канцлером Германии и наследным принцем Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Кремля.
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#Путин #Трамп

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