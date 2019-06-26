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7 минут назад

РПЦ призывает закрепить за эмбрионом права человека

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#РПЦ #аборт
РПЦ призывает закрепить за эмбрионом права человека

Православная церковь инициирует поправки в законодательство.

Межсоборное присутствие Русской православной церкви разработало проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", в котором эмбрион называется "уникальным развивающимся человеческим существом", чьи "права" предлагается закрепить в российском законодательстве. Об этом сообщают РИА Новости.

В проекте документа предлагается считать аборт на любом сроке беременности убийством, поскольку эмбрион является человеком, наделенным правами. Кроме того, по мнению представителей РПЦ, "недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание". Таким образом, не принимаются технологии искусственного оплодотворения (ЭКО). Проект направлен в епархии РПЦ для получения отзывов и опубликован с целью дискуссии, отметили в Московском патриархате.

Отказаться от абортов врачи никогда не смогут полностью, поскольку на это могут иметься медицинские показания для сохранения жизни женщины. Запрет на прерывание беременности приведет к резкому росту числа криминальных абортов, осложнений и смертей. Кроме того, решение о том, с какого момента начинается человеческая жизнь, должны принимать представители медики и юристы. Такое мнение в беседе с агентством высказал член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

Вместе с этим глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предлагает осторожно подходить к теме возможного запрета абортов, отмечая, что есть медицинские и социальные основания, когда человек не может решиться на рождение ребенка.
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#РПЦ #аборт

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