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15 минут назад
Женщина умерла после укуса змеи на кладбище
Муж пытался отсосать яд, но не смог спасти супругу.
25 июня в Саратовской области, в Алгайском районе, погибла 24-летняя девушка. Предполагается, что причиной смерти стала ядовитая змея, сообщает издание «Саратов 24».
Известно, что девушка на кладбище у хутора Морозов навещала могилы вместе с мужем и родственниками. На молодую женщину напала змея. В течение пяти минут девушке стало плохо, она потеряла сознание. Муж попытался отсосать яд, затем родственники повезли ее в ФАП. В ФАП она поступила уже без пульса, без давления, там проводили первичную реанимацию, пишут РИА Новости.
Как сообщают «Известия», потом пострадавшая с мужем поехали на машине навстречу бригаде «скорой», чтобы не терять время, однако девушку спасти не удалось. Она скончалась еще до того, как попала в руки медиков.
Не исключено, что причиной смерти стал анафилактический шок, но точную причину судмедэкспертиза, которая сейчас проводится, уточняет областной минздрав.
Известно, что девушка на кладбище у хутора Морозов навещала могилы вместе с мужем и родственниками. На молодую женщину напала змея. В течение пяти минут девушке стало плохо, она потеряла сознание. Муж попытался отсосать яд, затем родственники повезли ее в ФАП. В ФАП она поступила уже без пульса, без давления, там проводили первичную реанимацию, пишут РИА Новости.
Как сообщают «Известия», потом пострадавшая с мужем поехали на машине навстречу бригаде «скорой», чтобы не терять время, однако девушку спасти не удалось. Она скончалась еще до того, как попала в руки медиков.
Не исключено, что причиной смерти стал анафилактический шок, но точную причину судмедэкспертиза, которая сейчас проводится, уточняет областной минздрав.