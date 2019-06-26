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26 минут назад

Предотвращен теракт в Саратове

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#теракт
Предотвращен теракт в Саратове

ФСБ ликвидировала активиста ИГ-гражданина России.

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство" (прим.ред. - запрещена на территории РФ), передает РИА Новости. По информации центра общественных связей службы безопасности, теракт планировался в людном месте.

По данным ФСБ, мужчина «дал присягу главарям террористических структур» и выполнял их указания — купил средства поражения и компоненты для изготовления бомбы.Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, по указанию ИГ "гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ".

При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами спецподразделений ФСБ России, отметили в ЦОС. В ходе задержания сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.
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#теракт

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