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45 минут назад

Рекорд превышения скорости установлен на мосту в Крым

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#Крым #мост
Рекорд превышения скорости установлен на мосту в Крым

Автомобиль промчался на 243 км/ч.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальное превышение скорости движения по Крымскому мосту в 243 км/ч. Это нарушение было допущено в феврале. Водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей. Об этом заявил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

- Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью… Это даже от машины не зависит, особенно если человек первый раз едет по дороге, не знает, какое дорожное полотно, какие дефекты, — отметил он в беседе с РИА Крым.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовикам разрешили проезд с 1 октября. Ввод железнодорожной части моста планируется в декабре 2019 года, напоминает « Интерфакс».
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#Крым #мост

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