В России
51 минуту назад
ПАСЕ готово восстановить Россию в правах
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Вернуть полномочия делегации рекомендовал комитет по мониторингу.
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в своем докладе о полномочиях новой российской делегации предложил вернуть их, но на определенных условиях, сообщают РИА Новости.
Ассамблея призывает Россию выплатить все взносы в бюджет Совета Европы и освободить 24 украинских моряка, «захваченных в Керченском проливе», уточняет «Коммерсант». Кроме того, Россия должна «безусловно и в полной мере сотрудничать» в привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH17 Malaysia Airlines, в расследовании убийства политика Бориса Немцова, а также «принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ)».
Ранее в российской делегации неоднократно подчеркивали, что она покинет Страсбург в случае хоть каких-то ограничений своих полномочий. Уход российской делегации из ПАСЕ поставит вопрос о дальнейшем пребывании России в самом Совете Европы, резюмирует ТАСС.
Ассамблея призывает Россию выплатить все взносы в бюджет Совета Европы и освободить 24 украинских моряка, «захваченных в Керченском проливе», уточняет «Коммерсант». Кроме того, Россия должна «безусловно и в полной мере сотрудничать» в привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH17 Malaysia Airlines, в расследовании убийства политика Бориса Немцова, а также «принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ)».
Ранее в российской делегации неоднократно подчеркивали, что она покинет Страсбург в случае хоть каких-то ограничений своих полномочий. Уход российской делегации из ПАСЕ поставит вопрос о дальнейшем пребывании России в самом Совете Европы, резюмирует ТАСС.
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