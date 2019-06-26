В Липецке заметили «щедрый» светофор

Регулировщик движения давал зеленый свет и пешеходам, и транспорту.

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В редакцию GOROD48 обратился липчанин Денис. Мужчина заметил на улице Свиридова, в районе перекрестка с улицей Стаханова, смертельно опасный, как он считает, светофор. Автоматический регулировщик движения одновременно давал зеленый сигнал и на пешеходный переход, и на проезжую часть.



- Это чья то "жутко смешная" шутка? А если бы на моем месте был ребенок? - задает риторические вопросы Денис.



Вопрос с «щедрым» светофором уже снят. Как сообщил GOROD48 и.о. председателя департамента благоустройства и дорожного хозяйства Николай Воронин, аварийно опасная ситуация оперативно устранена. На участок отправили ремонтную бригаду: светофор некорректно работал из-за короткого замыкания.