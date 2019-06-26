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В Липецке на 7 000 рублей оштрафовали частную косметологическую клинику
Основанием для прокурорской проверки стала история Ларисы Болдыревой, которая зашла в Центр красоты на бесплатную консультацию и вышла с долгом в 80 000 рублей.
- Потом у меня рассмотрели якобы развивающееся опущение века, затем выявили небольшое ожирение. При этом у меня выявили проблемы не только с весом - хотя при моем росте в 160 сантиметров вес 70 килограммов вовсе не критичен, - но и с внутренним жиром, висцеральным. Меня убедили, что этот жир очень опасен, что он наслаивается на внутренние органы и может спровоцировать ряд серьезных заболеваний. Понятно, что от таких новостей у меня скакнуло давление. Мне его замеряли, сказали, что 150 на 100 - это очень плохо, и посоветовали пройти ряд процедур, - рассказала GOROD48 Лариса Болдырева.
Вернувшись домой, отработавшая всю свою жизнь хирургической медсестрой женщина пришла в себя и тут же захотела расторгнуть этот кабальный договор, но в клинике ей отказали. Дошло до того, что она вынужденно уплатила банку первый взнос, так привыкла платить по счетам и не быть ни у кого в должниках. Потом ей все же назначили встречу с неким Антоном Саркисовичем, на которую я для подстраховки взяла свою сестру. Из рассказа Болдыревой следует, что он раскричался, заявил, что является бывшим судьей и затаскает ее по судам.
- Я с вас все получу! - заявил этот мужчина. А потом, желая меня успокоить, стал уговаривать меня не разрывать договор и выплачивать кредит, узнав, что я получаю 10 тысяч рублей пенсии и 10 тысяч рублей зарплаты. И договор со мной в тот день не расторгли.
Эта публикация стала поводом для прокуратуры Октябрьского района Липецка провести проверку ООО «17 Правил», имеющего офис на улице Петра Смородина, 9а. На сайте прокуратуры области сказано, что ООО «17 Правил» осуществляло оказание некоторых услуг без специального разрешения-лицензии. «Кроме того, на момент проверки не были представлены трудовые договоры с мануальным терапевтом и врачами-диетологами. Договоры на комплексное техническое обслуживание медицинской техники со специализированной организацией заключены не были. Допускались нарушения при организации работы врачебной комиссии, в частности, протоколы заседаний не содержали решения врачебной комиссии и его обоснование. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, таким образом, не был обеспечен».
В итоге прокурор района Михаил Макеев возбудил в отношении генерального директора ООО «17 Правил» дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии»), и ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением»). На основании актов прокурорского реагирования мировой суд оштрафовал должностное лицо на общую сумму 7 тысяч рублей.
Работник
Я
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