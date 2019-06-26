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сегодня, 15:02

Липчан угостят шашлыками на музыкальном фестивале

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#фестиваль #шашлыки
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Липчан угостят шашлыками на музыкальном фестивале

На пруду окраины ЛТЗ впервые состоится такой праздник.

6 июля в районе 3-го стройучастка (поселок Тракторостроителей) состоится первый музыкальный фестиваль «Белый лебедь на пруду». Как сообщили GOROD48 в управлении Октябрьским округом Липецка, инициатива праздника принадлежит местным жителям и ТОС 3-го стройучастка. Цель фестиваля: сделать пруд центром притяжения, восстановить экосистему водоема, где когда-то обитали лебеди. Если музыкальный праздник будет иметь успех, то его устроят и будущим летом. Любой желающий может принять участие в фестивале — как в статусе артиста, так и зрителя.

- Мы уже начали прием заявок от желающих выступить. Набралось 7-8 участников. Фестиваль будет идти в двух возрастных группах в трех номинациях: «Патриотическая песня», «Авторская песня» и «Современная эстрада». Пока меньше всего заявившихся на вторую номинацию. Заявки принимаются до 1 июля. Готовы дать сцену и малышами, и молодежи, и пожилым людям. Среди уже направивших заявку есть и дети 7-8 лет, и 60-летние липчане, - рассказал GOROD48 старший инспектор управления Октябрьским округом Липецка Игорь Соломахин.

Фестиваль начнется в 10 часов утра. К этому времени у пруда установят переносную сцену на базе «КамАЗа». Фестиваль продлится два часа. Для его проведения создадут все условия, например, установят биотуалеты. Кроме того, гостей и участников праздника готовы угостить шашлыком. Вопрос организации барбекю лег в обязанности главы ТОС Евгения Тихонова. Как сообщил руководитель товарищества, детей с удовольствием накормят мясом: «Ну как можно взять с ребенка 100 рублей (прим ред. - стоимость щедрой порции шашлыка из хорошего мяса на праздниках в 3-м стройучастке)?». Будут установлены мангалы, так что можно приехать и со своим мясом.

«Белый лебедь на пруду» завершится награждением победителей номинации. Организаторы пока раздумывают над призами: это могут наборы для пикника или туризма, связанные с музыкальным творчеством подарки.


Заявки на участие принимают по телефону 904 688 68 57.
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#фестиваль #шашлыки
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Комментарии (3)

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Ухваткина

35 минут назад
Я буду угощать всех в честь вступления в должность, хотя у меня очень скромная зарплата
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Хватит лапшу развешивать

56 минут назад
Угостят - это когда даром, а когда продадут 3 кусочка мяса по цене целого поросенка, это немного иначе называется.
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Осталось

сегодня, 15:12
Заработать денег , А при Путине вернее их только украсть !, Вот тогда шашлычка и навернём .
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