Погода в Липецке

31 минуту назад

На Липецкую область надвигается непогода

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#град #гроза #ветер
На Липецкую область надвигается непогода
По данным синоптиков, начиная с сегодняшнего вечера и до 30 июня в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: небольшие, местами умеренные, в отдельных районах сильные дожди. 28 июня ожидается град. Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с., днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы 18-20 м/с. 

В связи с надвигающейся непогодой ГУ МЧС РФ по Липецкой области предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.
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#град #гроза #ветер

Комментарии (2)

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Липа

15 минут назад
28-30июня - смешно! Синоптики не могут норсально определить погоду на сегодня-завтра, куда уж тпм дальше!
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Жители

16 минут назад
Не чего не будит.радар гроз чистый
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