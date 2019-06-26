На Липецкую область надвигается непогода

По данным синоптиков, начиная с сегодняшнего вечера и до 30 июня в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: небольшие, местами умеренные, в отдельных районах сильные дожди. 28 июня ожидается град. Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с., днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы 18-20 м/с.



В связи с надвигающейся непогодой ГУ МЧС РФ по Липецкой области предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.

