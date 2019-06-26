В России
32 минуты назад
В российском футболе утвержден лимит на легионеров
Максимум — восемь спортсменов.
Российский футбольный союз (РФС) одобрил новый лимит легионеров для Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). В будущем клубы должны будут указывать в заявке не более восьми иностранных игроков, сообщает телеканал 360 со ссылкой на министра спорта РФ Павла Колобкова.
- Вопрос лимита обсуждался и до этого, было много взглядов. Предложения были обоснованы. Когда предложение поступит в Министерство спорта, выпустим соответствующий приказ и перенаправим в Минюст, - уточнил Колобков.
Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.
Напомним, в настоящее время в РПЛ действует формат лимита «6+5», который предусматривает, что на поле одновременно может находиться не более шести легионеров.
- Вопрос лимита обсуждался и до этого, было много взглядов. Предложения были обоснованы. Когда предложение поступит в Министерство спорта, выпустим соответствующий приказ и перенаправим в Минюст, - уточнил Колобков.
Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.
Напомним, в настоящее время в РПЛ действует формат лимита «6+5», который предусматривает, что на поле одновременно может находиться не более шести легионеров.