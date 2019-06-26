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45 минут назад
Выпускникам подарили торт с «надгробиями»
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Мальчикам — голубые куски, девочкам — розовые.
Учеников школы №143 в честь окончания учебного года угостили тортом с надгробиями, сообщает паблик «Типичный Красноярск – столица Сибири». На каждом кусочке, судя по фото, плитка с фотографией ученика, оформленная в виде надгробия, уточняет издание «trk7.ru».
- Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем, - сказали журналистам в администрации красноярской школы №143.
В самой школе предполагают, что эту фотографию выложил кто-то из родителей. Потому что ни у кого из учеников подобных ассоциаций с кладбищенскими надгробиями не возникло и жалоб не поступало, а ребята съели торт до последней крошки. Скандалом это назвать нельзя, но чья-то фантазия подпортила радость, пишет «КП-Красноярск».
- Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем, - сказали журналистам в администрации красноярской школы №143.
В самой школе предполагают, что эту фотографию выложил кто-то из родителей. Потому что ни у кого из учеников подобных ассоциаций с кладбищенскими надгробиями не возникло и жалоб не поступало, а ребята съели торт до последней крошки. Скандалом это назвать нельзя, но чья-то фантазия подпортила радость, пишет «КП-Красноярск».
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