В России

56 минут назад

Нарколог рассказал об уровне наркомании и алкоголизма в стране

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#наркомания #алкоголизм
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в стране снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков. 

Однако. как сообщают «Известия», статистика показала, что каждый седьмой студент имеет опыт употребления запрещенных веществ. По словам эксперта, молодежь предпочитает коноплю и синтетику. 

Помимо этого, нарколог рассказал, как Минздрав борется с распространением наркотиков, какие виды веществ в скором времени пойдут под запрет, а также пояснил об опасности вейпов и кальянов. 
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#наркомания #алкоголизм

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