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56 минут назад
Нарколог рассказал об уровне наркомании и алкоголизма в стране
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в стране снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков.
Однако. как сообщают «Известия», статистика показала, что каждый седьмой студент имеет опыт употребления запрещенных веществ. По словам эксперта, молодежь предпочитает коноплю и синтетику.
Помимо этого, нарколог рассказал, как Минздрав борется с распространением наркотиков, какие виды веществ в скором времени пойдут под запрет, а также пояснил об опасности вейпов и кальянов.
Однако. как сообщают «Известия», статистика показала, что каждый седьмой студент имеет опыт употребления запрещенных веществ. По словам эксперта, молодежь предпочитает коноплю и синтетику.
Помимо этого, нарколог рассказал, как Минздрав борется с распространением наркотиков, какие виды веществ в скором времени пойдут под запрет, а также пояснил об опасности вейпов и кальянов.