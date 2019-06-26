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58 минут назад
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
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На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете. Изменить процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий для ЕГЭ и ОГЭ).
«Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова.
При этом для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалов (КИМ) могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели.
Например, к ПК будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры. Таким образом эксперимент станет цифровым.
По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.
Технологии позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент с зазубривания информации, считают эксперты. Однако у цифровизации экзамена есть и свои минусы.
«Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова.
При этом для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалов (КИМ) могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели.
Например, к ПК будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры. Таким образом эксперимент станет цифровым.
По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.
Технологии позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент с зазубривания информации, считают эксперты. Однако у цифровизации экзамена есть и свои минусы.
123